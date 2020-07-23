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12:34   23 Июля 2020
Политика

Кремль не был оповещен о планах Фургала уйти в отставку

Кремль не был оповещен о планах Фургала уйти в отставку

Кремль не был оповещен о планах экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала уйти в отставку по собственному желанию, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не знали о желании Фургала покинуть пост.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что бывший глава Хабаровского края Михаил Фургал собирался уйти в отставку по собственному желанию в середине июля, но политик отговорил его это делать, пишет RT.

Фургала арестовали на два месяца до 9 сентября по уголовному делу об организации убийств бизнсменов 15-летней давности. Сейчас политик находится в СИЗО "Лефортово", свою вину он не признает. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия, сейчас на пост врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #хабаровск #фургал

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