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12:26   23 Июля 2020
Россия

Мишустин: экономика РФ стабильна на фоне пандемии COVID-19

Мишустин: экономика РФ стабильна на фоне пандемии COVID-19

Российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он сказал, что распространение коронавируса фактически замедлило скорость экономического роста, снизило доходы всех уровней бюджета и нанесло значительный урон существенному количеству людей, организациям и компаниям.

Премьер-министр Российской Федерации также добавил, что средств для осуществления национальных целей развития достаточно, сообщает ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#экономика #мишустин #коронавирус

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