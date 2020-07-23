Российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он сказал, что распространение коронавируса фактически замедлило скорость экономического роста, снизило доходы всех уровней бюджета и нанесло значительный урон существенному количеству людей, организациям и компаниям.

Премьер-министр Российской Федерации также добавил, что средств для осуществления национальных целей развития достаточно, сообщает ТАСС.