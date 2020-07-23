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 В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете ответили на вопрос об эффективности вакцины от COVID-19
Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

Окара усомнился в причастности «Шведа» к убийству Захарченко

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12:17   23 Июля 2020
Политика

МИД КНР сообщил об угрозах, поступающих в адрес посольства в Вашингтоне

МИД КНР сообщил об угрозах, поступающих в адрес посольства в Вашингтоне

Посольству Китая в Вашингтоне угрожают взрывами и убийствами, об этом заявила официальный спикер МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отмечает Чуньин, диппредставительство получило угрозы убийства подрыва. Это является следствием распространения фейков и разжигания ненависти со стороны властей США, отметила она. Также представитель МИД Китая добавила, что США беспрецедентно усилили политическое давление на Пекин, введя ограничения против дипломатов и вскрывая дипломатическую почту ведомства, пишет ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать от Китая закрыть новые диппредставительства на американской территории вслед за консульством КНР в Хьюстоне.

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Автор: Василий Пименов
#сша #посольство #китай

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