МИД КНР сообщил об угрозах, поступающих в адрес посольства в Вашингтоне

Посольству Китая в Вашингтоне угрожают взрывами и убийствами, об этом заявила официальный спикер МИД КНР Хуа Чуньин.

Как отмечает Чуньин, диппредставительство получило угрозы убийства подрыва. Это является следствием распространения фейков и разжигания ненависти со стороны властей США, отметила она. Также представитель МИД Китая добавила, что США беспрецедентно усилили политическое давление на Пекин, введя ограничения против дипломатов и вскрывая дипломатическую почту ведомства, пишет ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать от Китая закрыть новые диппредставительства на американской территории вслед за консульством КНР в Хьюстоне.