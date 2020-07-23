Полиция Екатеринбурга задержала уральского политолога Крашенинникова

Федор Крашенинников сообщил о своем задержании в Екатеринбурге. Он опубликовал информацию на странице в социальной сети Facebook. По словам политолога, на него составлен административный протокол.

УМВД Екатеринбурга официального ответа по поводу задержания Крашенинникова не давало. Политолог заявил, что на него якобы заведено дело об оскорблении власти.

Крашенинников запостил в Facebook сообщение о своем задержании, уточнив, что вместе с ним в полицейский участок отправился его адвокат. Политолог собирается дать показания. Адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков подтвердил сообщение о поездке в полицию со своим подзащитным.