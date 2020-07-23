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12:09   23 Июля 2020
Происшествия

Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о двойном гражданстве Мизулиной

Недостоверную информацию о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства опроверг Следственный комитет. Сообщается, что по факту публикаций будет проведена проверка.

Сообщения о якобы двойном гражданстве члена Совфеда Мизулиной оказались не соответствующими действительности, об этом сообщила пресс-служба сенатора. Следственный комитет начнет проверку в связи с фейковыми публикациями, правоохранительные органы выясняют обстоятельства появления недостоверных данных.

Ранее интернет-источники опубликовали фейки о наличии у сенатора Елены Мизулиной паспорта гражданина Бельгии. Сообщения опроверг Следственный комитет, по факту распространения негативной информации ведется проверка.

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Автор: Борис Нестеров
#гражданство #мизулина #сенатор

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