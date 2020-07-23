Китай выбрал «район сфинкса» точкой посадки зонда на Марсе

Запущенный Китаем космический зонд Tianwen-1 откроет новую главу в изучении Марса благодаря своим техническим возможностям. Об этом «Политике сегодня» рассказал основатель проекта «Открытый космос», писатель и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Это, по сути, не один космический аппарат, а два: орбитальный модуль и небольшой марсоход, который должен передвигаться по Марсу и изучать его с поверхности. Новинкой является радар, который будет установлен на марсоходе, он должен просвечивать грунт на расстоянии до 100 метров. Так глубоко с поверхности на Марс еще никто не заглядывал», — объяснил эксперт.

Руководитель лунной программы Китая Оуян Цзыюань уточнил, что запущенный 23 июля с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5 новый зонд достигнет орбиты Красной планеты в феврале 2021 года и пробудет на ней три месяца. Главная задача миссии - исследование поверхности Марса, его атмосферы, ионосферы и магнитного поля.

По словам Виталия Егорова, Китай и США уже запускали орбитальные аппараты с похожими радарами. Но их способность заглянуть под марсианский грунт, в отличие от нового радара, не позволяла получить детальную картину.

Помимо этого, китайский марсоход, как объяснил эксперт, будет собирать химический материал с планеты, а также позволит изучить климатические условия, то есть будет передвижной метеостанцией.

У Китая похожие радары установлены на луноходах, которые уже высаживались на спутник Земли.

«Видимо, после успешных посадок, они решили установить такие радары на марсоход, — добавил Егоров. — Что любопытно, на границе этой области располагается известное марсианское лицо или «марсианский сфинкс» – геологическое образование, которое издалека похоже на человеческое лицо. В прошлом десятилетии о нем много писали. Сейчас спутники с более качественными камерами рассмотрели, что это не рукотворное сооружение, а естественное образование, которое при некотором освещении похоже на человеческое лицо».

Эта местность привлекает китайцев, так как ранее там было дно марсианского океана, добавил Егоров.

«С этой точки зрения им интересна эта территория: насколько спутниковые наблюдения совпадают с тем, что будут показывать с поверхности. Здесь как раз стометровый радар позволит посмотреть, что же под ним – камень или замерзшая вода», — сообщил собеседник «ПС».

Егоров резюмировал, что зонд позволит лучше узнать Марс. Исследование Китая будет вкладом в мировые усилия по изучению планеты. Однако определить, возможна ли жизнь на Марсе с помощью нового зонда не удастся.

«У них нет оборудования, которое сможет определить прошлую микробовую жизнь или настоящую. Там нет специальных приборов, которые смогут определять органические соединения, отличать органические соединения естественного происхождения от органических соединений биологического происхождения», — объяснил эксперт.

Подобные приборы, по словам Егорова, будут только на российско-европейском экзоМарсе, запуск которого перенесен на 2022 год.