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11:59   23 Июля 2020
Общество

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса в России началась в феврале 2020 года, когда ВОЗ провела конференцию и признала, что мир столкнулся с масштабной проблемой. Об этом проинформировал эпидемиолог Денис Логунов.

Замдиректора по научной работе НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Логунов в интервью Meduza обозначил, что на ее создание ушло не более 14 дней. К тому моменту ученые уже три года готовили вакцину против MERS, вспышка которого произошла в 2012-2013 году. В тот период они уже дошли до второй фазы клинический испытаний, но появился другой штамм коронавирусной инфекции.

"Творческих мук не было", — обозначил он.

21 июля Роспотребнадзор информировал о запуске публикаций по COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #вакцина #коронавирус

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