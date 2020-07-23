EurAsian Times: С-400 нанес удар по истребителям США, не выходя на поле битвы

Отечественный зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» стал самой большой угрозой для новейших американских истребителей F-35. Несмотря на колоссальную боевую мощь, для «победы» над самолетами США систему даже не потребовалось приводить в действие. Об этом пишет издание EurAsian Times, перевод статьи которого представила ПолитРоссия.

С-400 поссорил США с Турцией — важнейшим союзником по НАТО и поставщиком большого количества деталей для F-35, что стало причиной задержки производства американских самолетов. Из-за решения о закупке российского ЗРК Турцию исключили из программы по производству F-35.

Тогда детали для сборки F-35 стали систематически поступать гораздо позже запланированных сроков. С августа 2017 года по июль 2019 года количество «опоздавших» деталей увеличилось в пять раз: с двух тысяч до десяти тысяч. Американская компания-производитель этой модели истребителей Lockheed Martin сильно пострадала в следствии конфликта Турции и США.

«С-400, даже не выходя на поле битвы, смогли нанести серьезный удар по F-35. С-400 не только смогли подтянуть ключевого союзника США и партнера НАТО – Турцию – в сторону России, но и задержали процесс производства американских самолетов», – сказано в статье EurAsian Times.

В середине июля 2019 года Россия начала поставку С-400 в Турцию, а двумя годами ранее стартовали переговоры на эту тему. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки, пытаясь «продавить» продажу Турции своих комплексов Patriot вместо российских.

Шантаж американцев отнюдь не обрадовал турецкую сторону: в случае покупки C-400, Штаты грозились лишить страну-союзницу поставок своих истребителей F-35 и ввести санкции, но Анкара на уступки не пошла и российские ПВО все-таки закупила. Пока администрация президента США не воплотила угрозы в жизнь.

Таким образом, с помощью С-400 Россия смогла не только найти новых торговых партнеров в сфере ОПК и получить внушительную сумму за оружейный экспорт, но и оказать влияние на отношения Турции с НАТО и США, «притянув» Анкару к себе, констатируют в EurAsian Times.

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