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11:38   23 Июля 2020
Политика

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Конституционный комитет Совета Федерации России поддержал закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах. Соответствующий указ будет рассмотрен сенаторами 24 июля.

Закон об изменениях в избирательное законодательство внесен на рассмотрение палате. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству ввел возможность голосовать в течение нескольких дней, но не более трех суток. Об этом сообщается на страницах издания ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#россия #совфед #выборы

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