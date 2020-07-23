Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Конституционный комитет Совета Федерации России поддержал закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах. Соответствующий указ будет рассмотрен сенаторами 24 июля.

Закон об изменениях в избирательное законодательство внесен на рассмотрение палате. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству ввел возможность голосовать в течение нескольких дней, но не более трех суток. Об этом сообщается на страницах издания ТАСС.