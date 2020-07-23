Российский социолог Максим Шугалей принесет неоценимую пользу Республике Коми в качестве члена Госсовета и повысит авторитет партии "Родина", считает политолог Юрий Самонкин.

Руководство партии "Родина" выдвинуло одного из похищенных боевиками прошлой весной в Ливии и удерживаемых до сих пор без предъявления обвинений социологов Максима Шугалея в качестве кандидата на выборах в Госсовет Республики Коми под первым номером. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, такой шаг является оправданным, так как ученый является примером героизма и патриотизма.

чего он сможет принести Коми весомую пользу в качестве Шугалей является авторитетным лицом и профессионалом, ввиду политического деятеля, заявил Самонкин в комментарии для Nation News. Он подчеркнул, что его опыт внесет вклад в развитие региона и повысит известность партии "Родина".