Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

 Александр Карелин не собирается покидать Госдуму

Александр Карелин не собирается покидать Госдуму
Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

 Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

 Александр Карелин не собирается покидать Госдуму

Александр Карелин не собирается покидать Госдуму
Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

 Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
11:27   23 Июля 2020
Армия

Самонкин рассказал о пользе выдвижения Шугалея в Госсовет Коми

Самонкин рассказал о пользе выдвижения Шугалея в Госсовет Коми

Российский социолог Максим Шугалей принесет неоценимую пользу Республике Коми в качестве члена Госсовета и повысит авторитет партии "Родина", считает политолог Юрий Самонкин.

Руководство партии "Родина" выдвинуло одного из похищенных боевиками прошлой весной в Ливии и удерживаемых до сих пор без предъявления обвинений социологов Максима Шугалея в качестве кандидата на выборах в Госсовет Республики Коми под первым номером. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, такой шаг является оправданным, так как ученый является примером героизма и патриотизма.

чего он сможет принести Коми весомую пользу в качестве Шугалей является авторитетным лицом и профессионалом, ввиду политического деятеля, заявил Самонкин в комментарии для Nation News. Он подчеркнул, что его опыт внесет вклад в развитие региона и повысит известность партии "Родина".

"Такая расстановка позволит "Родине" стать еще более известной партией в РФ", — отметил политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#ливия #коми #родина #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...