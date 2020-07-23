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11:07   23 Июля 2020
Общество

Число выявленных пациентов с коронавирусом за сутки в РФ составило 5 848 человек

Число выявленных пациентов с коронавирусом за сутки в РФ составило 5 848 человек

Количество выявленных пациентов с диагнозом COVID-19 за прошедшие сутки в России составило 5 848 человек, сообщили официальные представители оперштаба.

Общее число пациентов с коронавирусом, выявленных за весь период пандемии в России, составило 795 038 человек. Как уточняется, новые случаи пневмонии были выявлены в 83 регионах России. При этом 27,7% пациентов не имели каких-либо клинических проявления болезни.

За сутки в России полностью выздоровели 8 277 пациентов. За весь период пандемии в России выздоровели 580 330 тыс. пациентов с коронавирусом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус #оперштаб #стаитстика

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