Количество выявленных пациентов с диагнозом COVID-19 за прошедшие сутки в России составило 5 848 человек, сообщили официальные представители оперштаба.

Общее число пациентов с коронавирусом, выявленных за весь период пандемии в России, составило 795 038 человек. Как уточняется, новые случаи пневмонии были выявлены в 83 регионах России. При этом 27,7% пациентов не имели каких-либо клинических проявления болезни.

За сутки в России полностью выздоровели 8 277 пациентов. За весь период пандемии в России выздоровели 580 330 тыс. пациентов с коронавирусом.