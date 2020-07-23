Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

 Александр Карелин не собирается покидать Госдуму

Александр Карелин не собирается покидать Госдуму
Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

 Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

Эпидемиолог рассказал, когда в России началась работа над вакциной от коронавируса

 Александр Карелин не собирается покидать Госдуму

Александр Карелин не собирается покидать Госдуму
Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

Комитет Совфеда поддержал закон о трехдневном голосовании

 Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
10:56   23 Июля 2020
Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Отказ от общения с митингующими озвучил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев указал, что не будет общаться с протестующими, которые требуют освобождения и возвращения на должность арестованного экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала.

Накануне Дегтярев заявлял, что отказывается выходить к протестующим, призвав граждан направить свою энергию в более полезное русло, например, заняться волонтерством или работой. Он также высказал мнение, что за организацией всех протестных акций "кто-то стоит".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#протестующие #хабаровский край #дегтярев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...