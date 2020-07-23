Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил нежелание общаться с митингующими

Отказ от общения с митингующими озвучил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев указал, что не будет общаться с протестующими, которые требуют освобождения и возвращения на должность арестованного экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала.

Накануне Дегтярев заявлял, что отказывается выходить к протестующим, призвав граждан направить свою энергию в более полезное русло, например, заняться волонтерством или работой. Он также высказал мнение, что за организацией всех протестных акций "кто-то стоит".