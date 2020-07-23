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10:36   23 Июля 2020
Технологии

Росгвардия будет отслеживать гражданское оружие в России через приложение

Росгвардия будет отслеживать гражданское оружие в России через приложение

Новое программное обеспечение, включая приложения для Android и iOS, будет собирать все данные о гражданском стрелковом оружии. Данные о зарегистрированном в этой системе оружии, которое имеется на руках у россиян, будут доступны Росгвардии.

Единый электронный реестр стрелкового оружия, находящегося во владении россиян, появится к концу текущего года. Как сообщает "Интерфакс", благодаря этому реестру Росгвардия сможет отслеживать путь оружия от завода до владельца, а россиянам будет проще регистрировать его с помощью мобильного приложения. Занимается разработкой IT-платформы НИИ "Восход".

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Автор: Василий Пименов
#росгвардия #оружие #мобильное приложение

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