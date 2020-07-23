Александр Карелин не собирается покидать Госдуму

Утром 23 июля РБК со ссылкой на два неназванных источника в Совете Федерации сообщил об уходе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина из Государственной думы. Как пишет издание, из нижней палаты российского парламента Карелин перейдет в верхнюю и займет место сенатора Владимира Лаптева, представляющего законодательную власть Новосибирской области.

При этом помощник Карелина сообщил журналистам, что обсуждать этот вопрос «пока преждевременно». Анонимный «знакомый» депутата подтвердил изданию, что Карелин займет кресло сенатора.

«Политика Сегодня» выяснила, что депутат пока не собирается отказываться от думского мандата. Об этом рассказал корреспонденту «ПС» пресс-секретарь Карелина.

«Александр Александрович является на данный момент действующим депутатом Государственной Думы и пока не собирается менять свой статус», — сообщил пресс-секретарь.

Карелин — девятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе. Заслуженный мастер спорта СССР и герой РФ не проиграл ни одной схватки за тринадцать лет. С 2001 года спортсмен состоит в партии «Единая Россия», а в 1999-м году стал депутатом от Новосибирской области и остается им вот уже пять созывов Думы.

В седьмом созыве нижней палаты парламента Карелин стал заместителем председателя комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также членом комитета по энергетике. В предыдущих созывах он состоял в комитетах по охране здоровья и спорту, по международным делам и по геополитике.

Сейчас Карелин баллотируется в депутаты Заксобрания Новосибирской области: в списках кандидатов он стоит на втором месте после Андрея Травникова — действующего губернатора региона. Журналисты РБК предполагают, что выдвижение Карелина в местный ЗакС связано якобы с переходом в Совфед — состоять в региональном парламенте является обязательным условием для сенаторов от законодательной власти.

Поправку о досрочных выборах в Госдуму в марте 2020 года инициировал именно Карелин. Он предлагал предоставить ГД право двумя третями голосов сократить срок полномочий палаты, после чего президент мог бы назначить новые выборы. После выступления Владимира Путина, который не увидел необходимости в предложении парламентария, Карелин «решил прислушаться к мнению» президента и снял поправку.