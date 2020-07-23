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10:19   23 Июля 2020
Политика

МИД Китая сообщил о диалоге с Москвой по возобновлению авиасообщения с РФ

МИД Китая сообщил о диалоге с Москвой по возобновлению авиасообщения с РФ

Китай ведет диалог с Россией о возобновлении авиасообщения, об этом заявляет пресс-служба МИД КНР.

Как пояснили в ведомстве, диалог начался после того, как Росавиация уведомила авиационные власти КНР, что с 15 июля РФ постепенно восстанавливает международное пассажирское авиасообщение. В ведомстве добавили, что Китай готов сотрудничать с РФ при условии соблюдения мер безопасности и профилактики коронавируса, чтобы авиаперелеты возобновились.

"Китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу", — цитирует МИД Китая РИА Новости.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Китаем и другими странами в марте из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #китай #авиасообщение

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