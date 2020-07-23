Общественник Курдесов предложил запретить в России кредиты через мобильные приложения

Оформление кредитов в мобильных приложениях банков необходимо запретить, считает глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Письмо с содержанием такой инициативы он адресовал председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной. По словам Курдесова, сейчас участились инциденты, когда злоумышленники при получении доступа к мобильникам граждан оформляют на них кредиты с помощью приложений для смартфонов. После хакеры обналичивают эти средства. Об этом сообщает телеканал RT.