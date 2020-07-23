Николай Тимофеев назначен врио главы Норильска

Николай Тимофеев назначен временно исполняющим обязанности главы Норильска, сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что ранее Тимофеев занимал пост вице-мэра Норильска по общим вопросам.

20 июля глава Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что уходит в отставку, так как ему выразили недоверие. О своем уходе экс-мэр заявил после заседания оперштаба, на котором обсуждались проблемы Норильска, передает RT.

В конце мая 2020 года на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей "Норильскому никелю", произошло ЧП, когда из-за разгерметизации резервуара вылилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реку. Вскоре Росприроднадзор нашел множество нарушений на ТЭЦ.