Китай запустил первый зонд для исследования Марса, сообщает агентство "Синьхуа".

Запуск зонда "Тяньвэнь-1" состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань в 07:41 по московскому времени. Зонд отправился для исследования Марса с помощью ракеты-носителя. Как сообщает Центральное телевидение КНР, власти оценили запуск успешно. Для того, чтобы добраться до Марса, зонду потребуется не менее семи месяцев, пишет RT. Если все пройдет хорошо, данные с Марса поступят на Землю в 2021 году.

Ранее власти Китая сообщали, что зонд не только будет вращаться на орбите Марса, но и сядет на планете, а также будет перемещаться по ней. Главная цель отправки аппарата на Красную планету — поиск возможной жизни и изучение условий на планете.