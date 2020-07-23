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9:26   23 Июля 2020
Наука

Китай запустил первый зонд для исследования Марса

Китай запустил первый зонд для исследования Марса

Китай запустил первый зонд для исследования Марса, сообщает агентство "Синьхуа".

Запуск зонда "Тяньвэнь-1" состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань в 07:41 по московскому времени. Зонд отправился для исследования Марса с помощью ракеты-носителя. Как сообщает Центральное телевидение КНР, власти оценили запуск успешно. Для того, чтобы добраться до Марса, зонду потребуется не менее семи месяцев, пишет RT. Если все пройдет хорошо, данные с Марса поступят на Землю в 2021 году.

Ранее власти Китая сообщали, что зонд не только будет вращаться на орбите Марса, но и сядет на планете, а также будет перемещаться по ней. Главная цель отправки аппарата на Красную планету — поиск возможной жизни и изучение условий на планете.

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Автор: Яна Либерман
#китай #наука #марс

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