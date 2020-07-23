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9:16   23 Июля 2020
Политика

Скандальный политолог Ковтун впервые за долгое время появился в соцсетях

Скандальный политолог Ковтун впервые за долгое время появился в соцсетях

Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун впервые за месяц опубликовал пост в соцсетях. По словам Ковтуна, он встретился с коллегой Сергеем Запорожским.

Перед этим последний опубликованный Ковтуном пост был сделан 29 июня. Сейчас политолог находится в Черкассах, где провел встречу с Запорожским, которого назвал в посте "одним из лучших друзей". Запорожский тоже опубликовал видео с Ковтуном, где оба беседуют на русском языке, хотя ранее политолог не раз высказывался за украинизацию. На следующий день после встречи Ковтун заблокировал "друга" Запорожского в Facebook.

В конце марта 2020 года телеведущий Владимир Соловьев выгнал Ковтуна из своего ток-шоу, так как политолог перешел на крики и оскорбления участников передачи. Ведущий потребовал, чтобы украинский эксперт больше не появлялся в программе, после чего Ковтун извинился, но Соловьев пообещал, что зрители его больше не увидят, передает ФАН.

Ранее RT сообщил, что на Украине задержали возможного участника убийства Александра Захарченко.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #ковтун #facebook

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