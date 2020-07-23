Трамп раскрыл планы по закрытию диппредставительств КНР в США

Белый дом может закрыть и другие дипломатические представительства Китая в США после генерального консульства в Хьюстоне. Планы на сей счет озвучил американский президент Дональд Трамп.

Глава Соединенных Штатов допустил, что закрытие других китайских дипмиссий может произойти. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Трамп также прокомментировал сообщения из Хьюстона, в которых было сказано, что в генконсульстве КНР произошел пожар. Американский лидер считает, что китайские дипломаты начали сжигать документы после получения предписания из Вашингтона.

"Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги", - подчеркнул Трамп.

Требование закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72-х часов Вашингтон направил в Пекин 21 июля. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал это односторонней политической провокацией со стороны США.