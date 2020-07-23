Sohu: Россия проучит Запад за военные маневры в Черном море

Россия может решительно ответить Украине и США на их провокацию в Черном море. Об этом пишет китайское издание Sohu, опубликовавшее статью военного эксперта Дювена Лонга.

Эти так называемые украино-американские военно-морские учения начались 20 июля и продляться до 26 числа. В ходе маневров разыгрывается сценарий, по которому планируется отработать условное уничтожение кораблей Черноморского флота России. В общей сумме в этих учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих, 27 судов и 19 самолетов. Всего участие принимают девять стран.

Китайский эксперт уверен, что в Москве не будут сидеть сложа руки и сквозь пальцы смотреть на такие провокации. Российское Минобороны уже направило свои суда для отслеживания действий американских кораблей. США и союзные им страны пытаются продемонстрировать свои силы России, однако в Кремле могут расценить это соответствующим образом и равносильным образом ответить. Проходящая в РФ внезапная проверка боеготовность армии в очередной раз показывает: Москве есть чем ответить на любые провокации западных "партнеров".