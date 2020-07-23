Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с предложением понизить тарифы по всем видам услуг ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

И.о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о крупных долгах за газ у ресурсоснабжающей организации. Задолженность предприятия сформирована из-за долгов населения, рассказал он.

Дегтярев отметил, что понимает, тариф неприемлем для многих. Он предложил обдумать этот момент и обратиться за дополнительной дотацией. Врио губернатора отметил, что необходимо попробовать снизить тарифы за счет субсидирования.

РИА Новости также отмечает, что просрочки платежей у населения — исключительно из-за высоких тарифов.