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7:58   23 Июля 2020
Политика

Гордума Благовещенска избрала нового мэра

Гордума Благовещенска избрала нового мэра

Депутаты городской думы Благовещенска тайным голосованием выбрали мэром города Олега Имамеева. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Всего в голосовании принимали участие 24 депутата. Кандидатуру Олега Имамеева поддержал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был незаполнен.

Кроме первого заммэра Имамеева для тайного голосования была представлена кандидатура Сергея Шимко — директора МП "Муниципальный центр международного сотрудничества".

Имамеев ступит в должность после инаугурации в субботу.

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Автор: Ирина Большунова
#мэр #благовещенск #амурская область #гордума

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