Гордума Благовещенска избрала нового мэра

Депутаты городской думы Благовещенска тайным голосованием выбрали мэром города Олега Имамеева. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Всего в голосовании принимали участие 24 депутата. Кандидатуру Олега Имамеева поддержал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был незаполнен.

Кроме первого заммэра Имамеева для тайного голосования была представлена кандидатура Сергея Шимко — директора МП "Муниципальный центр международного сотрудничества".

Имамеев ступит в должность после инаугурации в субботу.