Трамп надеется на победу американской компании в гонке за вакцину от COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал американскую компанию Pfizer лидером среди конкурентов, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги брифинга, состоявшегося в среду.

В случае положительных результатов фармацевтов американские власти планируют получить от компании Pfizer не менее 100 млн доз. По словам Трампа, компания "идет сильно впереди графика". Среди претендентов на победу в гонке за вакцину от COVID-19 также компании AstraZeneca и Novavax.

"Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами", — сказал американский лидер.

Ранее власти США объявили, что вакцина от коронавируса будет доступна каждому гражданину. Пока неизвестно, идет речь ли речь о бесплатной вакцинации.