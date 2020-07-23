Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге", гдн дана новая правовая основа должностного лица, а также прописана процедура избрания и отставки омбудсмена.

Глава города подписал документ, который аннулирует Закон Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге". Здесь же вносятся правки: новая правовая основа должностного лица, прописана процедура избрания и отставки омбудсмена.

Известно, что должность могут получить исключительно россияне, достигшие 30-летнего возраста. Также необходим опыт в работе госслужащего и хорошая репутация. Кандидатам запрещено иметь два гражданства.