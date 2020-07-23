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7:25   23 Июля 2020
Политика

Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге

Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге", гдн дана новая правовая основа должностного лица, а также прописана процедура избрания и отставки омбудсмена.

Глава города подписал документ, который аннулирует Закон Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге". Здесь же вносятся правки: новая правовая основа должностного лица, прописана процедура избрания и отставки омбудсмена.

Известно, что должность могут получить исключительно россияне, достигшие 30-летнего возраста. Также необходим опыт в работе госслужащего и хорошая репутация. Кандидатам запрещено иметь два гражданства.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #политика #беглов

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