Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

Результаты опроса канала ABC показали, что большинство жителей Соединенных Штатов выступают против расизма и поддерживают движение Black Lives Matter. Об этом рассказало издание Washington Post.

Движение Black Lives Matter занимается организацией акций протестов в стране. Согласно результатам проведенного опроса, 63% американских граждан поддерживают темнокожих жителей. Еще 69% людей подтвердили, что в сфере правосудия заметна разница между обращением с темнокожим населением и светлокожим, сообщает РИА Новости.

В опросе принимали участие около 1000 совершеннолетних граждан страны. Его проводили с 12 по 15 июля на английском и испанском языках. Статистическая погрешность может составлять примерно 3,5 процентных пункта.

Ранее по городам США прошла волна протестов и беспорядков из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. После его смерти и активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против жестокого отношения и насилия в отношении темнокожего населения.