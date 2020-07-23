Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

 Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех

Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех
Трамп надеется на победу американской компании в гонке за вакцину от COVID-19

Трамп надеется на победу американской компании в гонке за вакцину от COVID-19

 Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге

Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

 Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех

Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех
Трамп надеется на победу американской компании в гонке за вакцину от COVID-19

Трамп надеется на победу американской компании в гонке за вакцину от COVID-19

 Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге

Беглов изменил процедуру избрания и отставки омбудсмена в Санкт-Петербурге
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
7:14   23 Июля 2020
Общество

Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

Две трети граждан США поддерживают движение против расизма Black Lives Matter

Результаты опроса канала ABC показали, что большинство жителей Соединенных Штатов выступают против расизма и поддерживают движение Black Lives Matter. Об этом рассказало издание Washington Post.

Движение Black Lives Matter занимается организацией акций протестов в стране. Согласно результатам проведенного опроса, 63% американских граждан поддерживают темнокожих жителей. Еще 69% людей подтвердили, что в сфере правосудия заметна разница между обращением с темнокожим населением и светлокожим, сообщает РИА Новости.

В опросе принимали участие около 1000 совершеннолетних граждан страны. Его проводили с 12 по 15 июля на английском и испанском языках. Статистическая погрешность может составлять примерно 3,5 процентных пункта.

Ранее по городам США прошла волна протестов и беспорядков из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. После его смерти и активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против жестокого отношения и насилия в отношении темнокожего населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #Black Lives Matter #темнокожее население

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...