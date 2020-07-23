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6:49   23 Июля 2020
Общество

Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех

Специалист ВОЗ назвал дату, когда вакцины от коронавируса станут доступны для всех

Вакцина от коронавируса не будет массово применятся по меньше мере до середины следующего года. Об этом заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

Специалист сообщил, что если реально смотреть на ситуацию, то вакцинация наступит не раньше первой половины следующего года. При этом представитель организации напомнил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.

По его словам, в настоящее время ВОЗ работает над обеспечением всеобщего равного доступа к вакцине. Специалист подчеркнул, что препарат от коронавируса должен быть доступен не только для богатых, но и для бедных, пишет телеканал "360".

Райан заявил, что сейчас несколько препаратов находятся на клинических испытаниях. Ни один из них не вызывает вопросов с точки зрения безопасности, отметил он.

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Автор: Василий Пименов
#воз #вакцина #коронавирус

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