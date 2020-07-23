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6:37   23 Июля 2020
Экономика

Центробанк РФ хочет переложить обязанности по страхованию ипотеки на банки

Центробанк РФ хочет переложить обязанности по страхованию ипотеки на банки

Российские банки должны будут взять на себя расходы по страхованию ипотеки. Такое объявление сделано на сайте Центробанка РФ.

Выдавая ипотеку, банки должны будут предоставить страховку приобретаемой недвижимости, жизни, а также здоровью заемщика. Она станет обязательной и будет учтена в полной стоимости кредита. В настоящий момент страховкой занимается сам заемщик, а банк забирает себе далеко не маленькую часть страховой премии.

Центробанк нововведениями хочет понизить стоимость ипотеки, а также сделать сделки более понятными и прозрачными. Из расчетов регулятора следует, что при применении подобного нововведения уже в 2019 году, ипотечный кредит был бы стоимостью ниже на 0,15—0,67%, заключает пресс-служба.

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Автор: Илья Романович
#ипотека #центробанк рф #страховки

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