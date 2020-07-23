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5:59   23 Июля 2020
Происшествия

СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

Бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдалу был задержан из-за подозрения в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователями органов безопасности было сообщено о подозрении, что гражданин Андрей Байдула совершил преступление по статье о незаконном обращении оружием. Для мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-центре.

В результате взрыва бомбы в кафе 31 августа 2018 года погиб глава ДНР Александр Захарченко. Помимо главы республики, жертвой стал его телохронитель.

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Автор: Яна Либерман
#рф #днр #захарченко #сбу

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