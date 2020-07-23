Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач назвал продукты, наиболее подходящие для поездки в поезде

Врач назвал продукты, наиболее подходящие для поездки в поезде

 Глава ПФР: президентские выплаты получили 90% российских семей с детьми до 16 лет

Глава ПФР: президентские выплаты получили 90% российских семей с детьми до 16 лет
Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

 Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
Врач назвал продукты, наиболее подходящие для поездки в поезде

Врач назвал продукты, наиболее подходящие для поездки в поезде

 Глава ПФР: президентские выплаты получили 90% российских семей с детьми до 16 лет

Глава ПФР: президентские выплаты получили 90% российских семей с детьми до 16 лет
Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

 Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
5:25   23 Июля 2020
Армия

ОСК создаст фрегаты с гиперзвуковым оружием для морфлота РФ

ОСК создаст фрегаты с гиперзвуковым оружием для морфлота РФ

Корабли "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" будут построены к 2025-2026 годам и получат гиперзвуковое вооружение. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Планируется, что на вооружение комплекс примут в 2020-2021 годах. Корабли будут оснащены гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая должна иметь скорость 9 Махов (а это в девять раз быстрее скорости звука) и дальности полета в тысячи километров.

Рахманов заявил, что количество шахт будет увеличено с 16 до 24. Строительство кораблей должно занять около 4,5 лет, то есть военно-морской флот получит их к 2025-2026 году, сообщает РИА Новости.

Ранее эти корабли были заложены в Петербурге на "Северной верфи" 20 июля. Уже тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Телеканал "360" сообщает, что ВМФ планирует начать испытания новых боевых контейнеров до конца лета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#рф #вмф #оск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...