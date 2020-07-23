ОСК создаст фрегаты с гиперзвуковым оружием для морфлота РФ

Корабли "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" будут построены к 2025-2026 годам и получат гиперзвуковое вооружение. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Планируется, что на вооружение комплекс примут в 2020-2021 годах. Корабли будут оснащены гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая должна иметь скорость 9 Махов (а это в девять раз быстрее скорости звука) и дальности полета в тысячи километров.

Рахманов заявил, что количество шахт будет увеличено с 16 до 24. Строительство кораблей должно занять около 4,5 лет, то есть военно-морской флот получит их к 2025-2026 году, сообщает РИА Новости.

Ранее эти корабли были заложены в Петербурге на "Северной верфи" 20 июля. Уже тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Телеканал "360" сообщает, что ВМФ планирует начать испытания новых боевых контейнеров до конца лета.