Врач назвал продукты, наиболее подходящие для поездки в поезде

Еда в поезде не должна быстро портиться. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Врач рассказал, что в поезд нужно брать те продукты, которые в обычной жизни хранятся без холодильника. Фрукты, овощи, твердые сорта сыров, мясные консервы, сырокопченая колбаса — эти продукты подходят для употребления в поездке, отметил Буеверов.

"Сухая колбаса замечательно проживет, а если вареная — ее желательно съесть в первый день", — добавил гастроэнтеролог.

Кисломолочные продукты не стоит брать с собой, а также нежелательно пить во время железнодорожного путешествия сладкие напитки, так как в это время человек находится в малоподвижном состоянии, передает слова врача РИА Новости.