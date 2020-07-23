Глава ПФР: президентские выплаты получили 90% российских семей с детьми до 16 лет

Дополнительные выплаты, которые российский президент Владимир Путин адресовал семьям с детьми до 16 лет, дошли до 90% потенциальных получателей. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

В беседе с российским лидером Топилин отметил, что в вопросе выплат на детей до трех лет и с трех до 16 лет в последние недели ведется очень серьезная работа. Деньги получили уже более 90% семей, которым они полагаются. ПФР в ближайшее время собирается выйти на стопроцентный охват.

Заявления на получение президентских выплат россияне могут подать через портал госуслуг. Однако не все смогут этим воспользоваться.

"Речь идет о тех, кто живет в селах, горных районах и северных территориях", — подчеркнул Топилин.

Глава ПФР рассказал, как будет достигнут "стопроцентный охват". Чиновники, по его словам, стараются "дойти до каждой семьи".