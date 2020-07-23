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Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

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3:32   23 Июля 2020
Политика

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В Греции решение турецких властей сделать из собора в Стамбуле мечеть назвали "вызовом для всего православного мира". Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также обсудил с Мицотакисом отношения между Москвой и Афинами. Еще одной темой для диалога стала ситуация в Восточном Средиземноморье.

О судьбе собора Святой Софии Путин ранее говорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Турции, по данным телеканала "360", пообещал сохранить христианские святыни.

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Автор: Яна Либерман
#путин #греция #собор святой софии

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