Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В Греции решение турецких властей сделать из собора в Стамбуле мечеть назвали "вызовом для всего православного мира". Об этом сообщает РИА Новости.

Путин также обсудил с Мицотакисом отношения между Москвой и Афинами. Еще одной темой для диалога стала ситуация в Восточном Средиземноморье.

О судьбе собора Святой Софии Путин ранее говорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Турции, по данным телеканала "360", пообещал сохранить христианские святыни.