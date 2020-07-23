Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

Согласно проекту, получатели соцпомощи смогут приобретать одежду, обувь, а также обеспечивать потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. Такое заявление сделало Министерство труда.

Сейчас перечень ограничен только товарами первой необходимости, а также лекарственными препаратами, услугами лечения и дошкольного образования, сообщает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент получатели ограничены в способах использования средств.

Изменения предполагают увеличение списка товаров и услуг, которые гражданин может приобретать для удовлетворения потребностей, что направлены на преодоление трудной жизненной ситуации. При этом будет ограничен объем средств, который может быть израсходован человеком на приобретение имущественных обязательств на праве аренды, в размере до 15%.