Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

 Twitter признал звезду Давида символом ненависти

Twitter признал звезду Давида символом ненависти
Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

 Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

 Twitter признал звезду Давида символом ненависти

Twitter признал звезду Давида символом ненависти
Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

 Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа
Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

 Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит
2:52   23 Июля 2020
Общество

Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

Минтруд предложил расширить перечень товаров, которые можно купить на соцвыплаты

Согласно проекту, получатели соцпомощи смогут приобретать одежду, обувь, а также обеспечивать потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. Такое заявление сделало Министерство труда.

Сейчас перечень ограничен только товарами первой необходимости, а также лекарственными препаратами, услугами лечения и дошкольного образования, сообщает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент получатели ограничены в способах использования средств.

Изменения предполагают увеличение списка товаров и услуг, которые гражданин может приобретать для удовлетворения потребностей, что направлены на преодоление трудной жизненной ситуации. При этом будет ограничен объем средств, который может быть израсходован человеком на приобретение имущественных обязательств на праве аренды, в размере до 15%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#минтруд #социальные выплаты #социальная помощь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...