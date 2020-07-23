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2:25   23 Июля 2020
Общество

Twitter признал звезду Давида символом ненависти

Twitter признал звезду Давида символом ненависти

Twitter начал блокировать учетные записи, в которых публиковали изображение звезды Давида. Об этом сообщает британская правозащитная организация "Кампания против антисемитизма" (Campaign Against Antisemitism).

Правозащитники обратили внимание на то, что Twitter предлагал удалить изображение с "символом вражды", чтобы разблокировать аккаунт. Телеканал "360" отмечает, что звезда Давида считается символом иудаизма и является символом Израиля с 1949 года.

После огласки руководство соцсети заявило, что произошедшее является ошибкой. Подразделение Twitter по вопросам публичной политики сообщило, что в компании спутали изображения звезды Давида с "желтыми нашивками". Именно их использовали нацисты, чтобы идентифицировать евреев.

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Автор: Юлия Яковлева
#twitter #звезда давида #символ ненависти

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