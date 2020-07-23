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Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

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1:56   23 Июля 2020
Политика

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Грызлов оценил соглашение о прекращении огня в Донбассе

Российская сторона удовлетворена соглашением о прекращении огня, заключенным между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Дипломат отметил, что Киев после почти пятимесячного сопротивления "нашел в себе мужество" согласовать меры по прекращению огня, которые ДНР и ЛНР предлагали неоднократно. Информацией об этом полпред РФ поделился после видеоконференции.

Грызлов также прокомментировал постановление Верховной рады о проведении местных выборов в Донбассе. В Киеве решили, что они могут состояться на неподконтрольных территориях только после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над границей. Дипломат, по данным телеканала "360", заявил, что это противоречит Минским соглашениям.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #грызлов #прекращение огня

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