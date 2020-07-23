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1:25   23 Июля 2020
Общество

Вильфанд пообещал москвичам самое дождливое лето в истории наблюдений

Вильфанд пообещал москвичам самое дождливое лето в истории наблюдений

Нынешний июль вошел в число "очень дождливых месяцев" в Москве. Месячная норма осадков в столице уже выпала, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ситуация с осадками в июле, по словам Вильфанда, указывает, что лето 2020 года в Москве может стать самым дождливым в истории наблюдений. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым”, — подчеркнул Вильфанд.

В мае, по словам представителя Гидрометцентра, в российской столице выпало три нормы осадков. В июне 2020 года — более двухсот процентов от нормы.

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Автор: Яна Либерман
#гидрометцентр #вильфанд #дождливое лето

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