Обнаружены наиболее эффективные антитела для нейтрализации коронавируса

Антитела, выявленные у пациентов с COVID-19 колумбийскими учеными, на сегодня являются самыми эффективными в борьбе SARS-CoV-2. Об этом сообщил журнал Nature.

Ряд препаратов в настоящий момент проходит клинические испытания и находится в стадии разработки. Широкое применение вакцин начнется только через несколько месяцев.

Несмотря на это, антитела, вырабатываемые пациентами, могут уже использоваться для борьбы или профилактики COVID-19. У тех, кто имел тяжелые симптомы коронавируса, антитела оказались более сильными и мощными, сообщают ученые.

Исследователи подтвердили защитное действие антител против инфекции коронавируса в ходе экспериментов на хомяках. В планах они также намерены проводить дальнейшие исследования с участием людей.