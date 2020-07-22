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Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

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23:42   22 Июля 2020
Политика

Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

Фото беспорядков на Майдане в Киеве появились на постере предвыборного штаба Трампа

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал снимки нападения полицейского в Киеве для своей рекламы. Об этом пишет Business Insider.

Фотографию нападения на украинского полицейского разместили в коллаже. Слева располагается фото Трампа, слушающего доклады американских правоохранителей. Справа — фото, на котором несколько человек в шлемах бьют сотрудника полиции. При этом на форме видна украинская символика.

Реклама была опубликована в соцсети Facebok. Вскоре пользователи заметили украинскую символику, после чего штаб удалил фотографии со страницы. Однако к этому моменту реклама успела разойтись по интернету.

Business Insider побеседовал с фотографом Мстиславом Черновым, который запечатлел момент нападения. Он подтвердил, что фото было сделано во время событий на Майдане в 2014 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #полиция #трамп

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