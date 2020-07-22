Помпео признался, что США "опоздали на вечеринку в Арктике"

Активные действия американцев в Арктическом регионе начались слишком поздно. США "опоздали на вечеринку", признался госсекретарь Майк Помпео.

Вопрос про "опоздание на вечеринку" Помпео задали во время интервью Датскому радио в Копенгагене. Госсекретарь заявил, что большой беды здесь нет.

"Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

НАТО в последнее время активно наращивает боевую подготовку своих войск в Арктическом регионе. Об этом в конце прошлого года заявил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.