Университет Хопкинса насчитал более 15 млн случаев COVID-19 в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило показатель в 15 миллионов человек. Об этом заявили в американском университете Джонса Хопкинса, где ведут собственные подсчеты заболевших во время пандемии коронавируса.

В университете отметили, что COVID-19 был выявлен у 15 000 424 человек. Скончались более 600 тысяч пациентов с коронавирусом. Информацией об этом поделился ТАСС.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на территории Соединенных Штатов — более трех миллионов. На втором месте идет Бразилия с двумя миллионами. Далее следует Индия — больше миллиона случаев.

В России эпидемиологическая обстановка улучшается. Регионы постепенно сокращают количество ограничительных мер.