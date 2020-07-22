ДНР согласовала с Киевом дополнительные меры по прекращению огня на линии соприкосновения

Между Донецкой и Луганской народными республиками были согласованы новые меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщили в МИД ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля ввела дополнительные меры по соблюдению режима перемирия на линии соприкосновения. Такое заявление сделал МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Согласованные меры включают в себя отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и использования любого вида огня, в том числе ответного. Стороны также пообещали не помещать тяжелые виды вооружений в населенных пунктах и вблизи них.

Новые меры должны вступить в силу с понедельника, 27 июля, сообщили в ДНР. Нарушение договоренностей будет строго санкционироваться, сообщается в министерстве.