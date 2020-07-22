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Топилин рассказал Путину о выполнении его указа о выплате ветеранам к 75-летию Победы

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21:37   22 Июля 2020
Общество

Топилин рассказал Путину о выполнении его указа о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Топилин рассказал Путину о выполнении его указа о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получили полагающиеся им выплаты к 75-летию Победы в мае нынешнего года. Глава ПФР Максим Топилин заявил об этом российскому президенту Владимиру Путину.

Выплаты, по словам Топилина, по указу Путина получили 454,6 тысячи ветеранов и 577,6 тысячи тружеников тыла. В первом случае речь шла о сумме в 75 тысяч рублей, во втором — в 50 тысяч рублей.

Глава ПФР также рассказал о выполнении другого указания Путина. Члены семей погибших десантников 6-й воздушно-десантной роты, по его словам, получили соответствующие выплаты в указанный срок.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #ветераны #топилин #глава пфр

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