Топилин рассказал Путину о выполнении его указа о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получили полагающиеся им выплаты к 75-летию Победы в мае нынешнего года. Глава ПФР Максим Топилин заявил об этом российскому президенту Владимиру Путину.

Выплаты, по словам Топилина, по указу Путина получили 454,6 тысячи ветеранов и 577,6 тысячи тружеников тыла. В первом случае речь шла о сумме в 75 тысяч рублей, во втором — в 50 тысяч рублей.

Глава ПФР также рассказал о выполнении другого указания Путина. Члены семей погибших десантников 6-й воздушно-десантной роты, по его словам, получили соответствующие выплаты в указанный срок.