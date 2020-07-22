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 "Литературная газета" опубликовала фрагмент книги Ширвиндта

"Литературная газета" опубликовала фрагмент книги Ширвиндта
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21:05   22 Июля 2020
Политика

"Литературная газета" опубликовала фрагмент книги Ширвиндта

"Литературная газета" опубликовала фрагмент книги Ширвиндта

Издательство "Азбука-Аттикус" выпустило книгу народного артиста России, худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта под названием "Опережая некролог".

Отрывок из этой книги накануне дня рождения Ширвиндта опубликовала "Литературная газета". В ней народный артист РФ рассказывает о своем отдыхе, как он рыбачил на Валдае, где мог бы увидеться с актером Александром Абдуловым, позвавшим его в гости. Однако Ширвиндт не поехал, сославшись на позднее время суток и свою "старость", а позднее узнал, что это был последний раз, когда товарищи могли встретиться.

"Когда куда-то зовут, надо сразу лететь, а то есть риск больше никогда не увидеться", — пишет в своих воспоминаниях Ширвиндт.

Худрук Московского театра сатиры рассуждает в книге о том, что в скором времени может сбыться мечта театральных руководителей, а должность худруков исчезнет из театров России. Останется только пост "худрук-директор", тогда и ругаться будет не с кем.

Он также отмечает, что в мире театра нет скамейки запасных. Ширвиндт вспоминает своих коллег, которые уже оставили эту должность и только недавно заняли место художественных директоров.

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Автор: Борис Нестеров
#ширвиндт #Абдулов #"Азбука-Аттикус"

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