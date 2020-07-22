Партия "Альтернатива для Германии" подала жалобу в Конституционный суд ФРГ на Мергель

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии " подала жалобы в Конституционный суд ФРГ на немецкое правительство и канцлера Ангелу Меркель в частности из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии. Об этом сообщили в пресс-службе АДГ.

Члены правой немецкой партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен попросили ускоренного рассмотрения для того, чтобы как можно скорее устранить нарушения права со стороны немецкого правительства и канцлера.

Претензии касаются заявлений Меркель в ходе пресс-конференции 6 февраля 2020 года, когда она осуществляла государственное турне по странам Африки. В тот период канцлер Германии сообщила, что результаты выборов премьер-министра Тюрингии необходимо пересмотреть. Главу региона избирали при участии фракции АДГ, что привело к скандалу в стране и закончилось перевыборами. Об этом сообщает РИА Новости.