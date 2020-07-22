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20:57   22 Июля 2020
Экономика

Решетников заявил о начале реализации плана восстановления экономики России

Решетников заявил о начале реализации плана восстановления экономики России

Кабмин приступил к процессу реализации национального плана восстановления экономки РФ и доходов граждан, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Средства на финансирование мер поддержки пострадавших от пандемии коронавируса экономики и граждан в рамках общенационального плана восстановления заложены в проектировки бюджета страны на следующий год, отметил Решетников.

Работа проходит в активном темпе. Все пункты плана должны быть выполнены. Деятельность кабмина сфокусирована на воплощении национального плана восстановления экономки в жизнь, подчеркнул министр экономического развития.

Одновременно правительством продолжается реализация антикризисных мероприятий в области налогообложения, кредитования и инвестиций, добавил министр.

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Автор: Юлия Яковлева
#кризис #решетников #коронавирус

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