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20:52   22 Июля 2020
Политика

Политолог Бондаренко заявил, что бандиты на Украине чувствуют себя все более уверенно

Политолог Бондаренко заявил, что бандиты на Украине чувствуют себя все более уверенно

Бандиты на территории Украины начинают чувствовать себя все более уверенно. Об этом свидетельствует захват заложников, произошедший накануне в Луцке, заявил политолог Кость Бондаренко.

Бондаренко указал, что от подобных событий не застрахован никто, особенно в нынешней Украине, где постоянно нагнетается истерия, ведется поиск врагов и существует вседозволенность и культ силы.

По словам Бондаренко, множество граждан понимают, что на сегодняшний день на Украине можно совершить преступление и не понести за это никакого наказания. Наглядным примером этому послужил захват заложников в Луцке, пишет "ПолитНавигатор".

В заключение Бондаренко добавил, что не понимает мотивов действий полиции, которая начала показательные выступления уже после того, как террорист сдался.

"Было много лишнего", — подытожил политолог.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #убийства #преступления #бондаренко

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