Политолог Бондаренко заявил, что бандиты на Украине чувствуют себя все более уверенно

Бандиты на территории Украины начинают чувствовать себя все более уверенно. Об этом свидетельствует захват заложников, произошедший накануне в Луцке, заявил политолог Кость Бондаренко.

Бондаренко указал, что от подобных событий не застрахован никто, особенно в нынешней Украине, где постоянно нагнетается истерия, ведется поиск врагов и существует вседозволенность и культ силы.

По словам Бондаренко, множество граждан понимают, что на сегодняшний день на Украине можно совершить преступление и не понести за это никакого наказания. Наглядным примером этому послужил захват заложников в Луцке, пишет "ПолитНавигатор".

В заключение Бондаренко добавил, что не понимает мотивов действий полиции, которая начала показательные выступления уже после того, как террорист сдался.