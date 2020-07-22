Госсекретарь США назвал ответственных за гибель британцев от COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Великобританию заявил о "купленной китайцами" ВОЗ. Американский чиновник считает, что Всемирная организация здравоохранения является не научной организацией, а политической.

Именно китайские власти из-за неправильных действий несут ответственность за гибель британских граждан, полагает Помпео. Его слова приводит The Independent.

Белый дом еще до пандемии COVID-19 высказывал свои подозрения в связях главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебреисуса с властями Поднебесной.

В апреле Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Президент США Дональд Трамп прекратил взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения из-за отказа руководства реформировать организацию.