Бывший сослуживец рассказал о "гомосексуальных извращениях" луцкого террориста

Знакомый Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, заявил, что он проходил с ним службу в самом известном на Украине военном карательном подразделении.

Журналисты связались с бывшим приятелем луцкого террориста Феофаном Добролюбовым, который служил с захватчиком в неонацистском подразделении "Азов", передает "ПолитНавигатор".

"Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения", — утверждает собеседник издания.

Сослуживец подтвердил, что от Кривоша долгое время ждали, что он что-то "выкинет". Наклонности к извращениям он охарактеризовал как гомосексуальные.