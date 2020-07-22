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20:16   22 Июля 2020
Политика

Бывший сослуживец рассказал о "гомосексуальных извращениях" луцкого террориста

Бывший сослуживец рассказал о "гомосексуальных извращениях" луцкого террориста

Знакомый Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, заявил, что он проходил с ним службу в самом известном на Украине военном карательном подразделении.

Журналисты связались с бывшим приятелем луцкого террориста Феофаном Добролюбовым, который служил с захватчиком в неонацистском подразделении "Азов", передает "ПолитНавигатор".

"Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения", — утверждает собеседник издания.

Сослуживец подтвердил, что от Кривоша долгое время ждали, что он что-то "выкинет". Наклонности к извращениям он охарактеризовал как гомосексуальные.

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Автор: Борис Нестеров
#азов #луцк #кривош

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