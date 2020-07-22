Джаралла допустил завоевание Россией части Украины для победы над водной блокадой Крыма

С 2014 года Киевом были перекрыты поставки воды в Крым. Чтобы обеспечить полуостров водой, Москва может взять под контроль часть Херсонской области Украины, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Россия — не первая страна, которая оказывается в такой ситуации. Джаралла в комментарии "Комсомольской правде" напомнил, что в прошлом у Израиля был подобный опыт.

"Каждый раз, как арабские страны пытались "отключить" Израилю воду, следовали жесткие военные санкции. После чего конфликтующие на Ближнем Востоке стороны перестали касаться темы воды вообще", — отметил эксперт.

России по силам создать такую "зону безопасности" от Перекопа до Днепра, но не без последствий. Европейским странам и США придется ответить на это действие Москвы новыми санкциями, поэтому проблему воды в Крыму будут решать другим способом, предположил политолог.